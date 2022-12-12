Высотская (Воробьева) Текуса Власьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высотская (Воробьева) Текуса Власьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

06.05.1883

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Воробьев Власий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1869

Дочь: Высотская Анна Михайловна

Отец ребёнка: Высотский Михаил Евгеньевич

Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
12.02.1870

Сын: Высотский Павел Михайлович

Отец ребёнка: Высотский Михаил Евгеньевич

Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.04.1872

Дочь: Чистякова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Высотский Михаил Евгеньевич

Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
04.10.1874

Сын: Высотский Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Высотский Михаил Евгеньевич

Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
05.04.1881

Дочь: Ильинская Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Высотский Михаил Евгеньевич

Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Высотский Михаил Евгеньевич

Место жительства
Неизвестно
Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Смерть
06.05.1883
Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Причина смерти: от чахотки
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