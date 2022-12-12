Высотская (Воробьева) Текуса Власьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти06.05.1883
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Воробьев Власий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1869
Дочь: Высотская Анна Михайловна
Отец ребёнка: Высотский Михаил Евгеньевич
Рождение ребёнка
12.02.1870
Сын: Высотский Павел Михайлович
Отец ребёнка: Высотский Михаил Евгеньевич
Рождение ребёнка
27.04.1872
Дочь: Чистякова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Высотский Михаил Евгеньевич
Рождение ребёнка
04.10.1874
Сын: Высотский Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Высотский Михаил Евгеньевич
Рождение ребёнка
05.04.1881
Дочь: Ильинская Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Высотский Михаил Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.05.1883
Причина смерти: от чахотки