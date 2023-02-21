Воробьев Власий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Воробьева Александра Власьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Высотская Текуса Власьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Зимина Мария Власьевна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
диакон
Смерть
Неизвестно