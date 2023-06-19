Чистякова (Высотская) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения27.04.1872
Дата смертиОколо 1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1872
Рождение ребёнка
08.12.1892
Дочь: Чистякова Зоя Владимировна
Отец ребёнка: Чистяков Владимир Павлович
Рождение ребёнка
22.05.1894
Дочь: Чистякова Нина Владимировна
Отец ребёнка: Чистяков Владимир Павлович
Рождение ребёнка
28.11.1900
Дочь: Чистякова Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Чистяков Владимир Павлович
Рождение ребёнка
04.12.1904
Дочь: Полякова Варвара Владимировна
Отец ребёнка: Чистяков Владимир Павлович
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чистякова Агния Владимировна
Отец ребёнка: Чистяков Владимир Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чистяков Борис Владимирович
Отец ребёнка: Чистяков Владимир Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1914
Причина смерти: от туберкулеза