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Чистякова (Высотская) Александра Михайловна

Место рождения

Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

27.04.1872

Дата смерти

Около 1914

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1872

Отец: Высотский Михаил Евгеньевич

Мать: Высотская Текуса Власьевна

Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
08.12.1892

Дочь: Чистякова Зоя Владимировна

Отец ребёнка: Чистяков Владимир Павлович

Рождение ребёнка
22.05.1894

Дочь: Чистякова Нина Владимировна

Отец ребёнка: Чистяков Владимир Павлович

Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
28.11.1900

Дочь: Чистякова Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Чистяков Владимир Павлович

Рождение ребёнка
04.12.1904

Дочь: Полякова Варвара Владимировна

Отец ребёнка: Чистяков Владимир Павлович

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чистякова Агния Владимировна

Отец ребёнка: Чистяков Владимир Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистяков Борис Владимирович

Отец ребёнка: Чистяков Владимир Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистяков Владимир Павлович

Место жительства
Неизвестно
Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
Около 1914
Нерехта, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Причина смерти: от туберкулеза