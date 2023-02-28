Полякова (Чистякова) Варвара Владимировна
Место рождения
Дата рождения04.12.1904
Дата смерти20.04.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1904
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поляков Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поляков Алексей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.04.1990