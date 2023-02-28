Полякова (Чистякова) Варвара Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Чистякова) Варвара Владимировна

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Место рождения

Кинешма, Кинешма, Ивановская область

Дата рождения

04.12.1904

Дата смерти

20.04.1990

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

1872 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1904

Отец: Чистяков Владимир Павлович

Мать: Чистякова Александра Михайловна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поляков Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поляков Алексей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Алексей Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
20.04.1990
Кострома, город Кострома, Костромская область
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