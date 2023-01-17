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Чистяков Владимир Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

После 1939

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Чистяков Павел Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1892

Дочь: Чистякова Зоя Владимировна

Мать ребёнка: Чистякова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
22.05.1894

Дочь: Чистякова Нина Владимировна

Мать ребёнка: Чистякова Александра Михайловна

Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
28.11.1900

Дочь: Чистякова Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Чистякова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
04.12.1904

Дочь: Полякова Варвара Владимировна

Мать ребёнка: Чистякова Александра Михайловна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чистякова Агния Владимировна

Мать ребёнка: Чистякова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистяков Борис Владимирович

Мать ребёнка: Чистякова Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистякова Александра Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
коллежский асессор, потомственный почетный гражданин
Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
После 1939
Кострома, город Кострома, Костромская область
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