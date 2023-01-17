Чистяков Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиПосле 1939
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Чистяков Павел Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1892
Дочь: Чистякова Зоя Владимировна
Мать ребёнка: Чистякова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
22.05.1894
Дочь: Чистякова Нина Владимировна
Мать ребёнка: Чистякова Александра Михайловна
Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
28.11.1900
Дочь: Чистякова Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Чистякова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
04.12.1904
Дочь: Полякова Варвара Владимировна
Мать ребёнка: Чистякова Александра Михайловна
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чистякова Агния Владимировна
Мать ребёнка: Чистякова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чистяков Борис Владимирович
Мать ребёнка: Чистякова Александра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
коллежский асессор, потомственный почетный гражданин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1939