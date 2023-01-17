Чистяков Павел Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистяков Павел Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Чистяков Владимир Павлович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
псаломщик
Место жительства
Неизвестно
Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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