Чистяков Павел Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Чистяков Владимир Павлович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
псаломщик
Место жительства
Неизвестно
Сусанино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно