Стефан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Дмитрий Стефанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Василий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ульяна Стефановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Надежда Стефановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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