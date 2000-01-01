Стефан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Дмитрий Стефанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Василий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ульяна Стефановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Надежда Стефановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно