Дмитрий Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Стефан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Место жительства
Неизвестно
Покровский, Ильинская волость, Костромской уезд
Смерть
Неизвестно