Дмитрий Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Стефанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1760 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1775 г.р.

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Стефан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Место жительства
Неизвестно
Покровский, Ильинская волость, Костромской уезд
Смерть
Неизвестно
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