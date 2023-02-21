Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Дмитрий Стефанович
Мать: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Сергей Иванович
Мать ребёнка: Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Капитон Иванович
Мать ребёнка: Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Домника Ивановна
Мать ребёнка: Анастасия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1850