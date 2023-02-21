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Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Дмитрий Стефанович

Мать: Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Сергей Иванович

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

Троица-Высоково, Ильинская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1826

Сын: Капитон Иванович

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

Троица-Высоково, Ильинская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

Троица-Высоково, Ильинская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1832

Сын: Троицкий Федор Иванович

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

Троица-Высоково, Ильинская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Домника Ивановна

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

Троица-Высоково, Ильинская волость, Костромской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Место жительства
Неизвестно
Троица-Высоково, Ильинская волость, Костромской уезд
Смерть
1850
Троица-Высоково, Ильинская волость, Костромской уезд
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