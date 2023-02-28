Троицкий Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Иван Дмитриевич
Мать: Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Троицкая Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Евгения Федоровна
Мать ребёнка: Троицкая Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
12.04.1864
Мать ребёнка: Троицкая Авдотья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно