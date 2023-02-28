Троицкий Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТроицкий Федор Иванович

Троицкий Федор Иванович

avatar

Место рождения

Троица-Высоково, Ильинская волость, Костромской уезд

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Иван Дмитриевич

Мать: Анастасия Михайловна

Троица-Высоково, Ильинская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Троицкая Авдотья Ивановна

Троица-Высоково, Ильинская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Евгения Федоровна

Мать ребёнка: Троицкая Авдотья Ивановна

Троица-Высоково, Ильинская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
12.04.1864

Сын: Троицкий Иван Федорович

Мать ребёнка: Троицкая Авдотья Ивановна

Троица-Высоково, Ильинская волость, Костромской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Троицкая Авдотья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Место жительства
Неизвестно
Троица-Высоково, Ильинская волость, Костромской уезд
Смерть
Неизвестно
Троица-Высоково, Ильинская волость, Костромской уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close