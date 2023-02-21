Троицкая Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троицкая Авдотья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Троицкий Федор Иванович

Троица-Высоково, Ильинская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Евгения Федоровна

Отец ребёнка: Троицкий Федор Иванович

Троица-Высоково, Ильинская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
12.04.1864

Сын: Троицкий Иван Федорович

Отец ребёнка: Троицкий Федор Иванович

Троица-Высоково, Ильинская волость, Костромской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троицкий Федор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Троица-Высоково, Ильинская волость, Костромской уезд
Смерть
Неизвестно
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