Троицкая Авдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Троицкий Федор Иванович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Евгения Федоровна
Отец ребёнка: Троицкий Федор Иванович
Рождение ребёнка
12.04.1864
Отец ребёнка: Троицкий Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно