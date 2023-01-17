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Троицкий Иван Федорович

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Место рождения

Троица-Высоково, Ильинская волость, Костромской уезд

Дата рождения

12.04.1864

Дата смерти

18.09.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1864

Отец: Троицкий Федор Иванович

Мать: Троицкая Авдотья Ивановна

Троица-Высоково, Ильинская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
16.01.1885

Сын: Троицкий Федор Иванович

Мать ребёнка: Троицкая Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
01.05.1889

Дочь: Покровская Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Троицкая Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
01.01.1891

Сын: Троицкий Василий Иванович

Мать ребёнка: Троицкая Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
12.07.1892

Сын: Троицкий Владимир Иванович

Мать ребёнка: Троицкая Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
24.11.1897

Дочь: Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Троицкая Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
13.01.1899

Дочь: Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Троицкая Варвара Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Троицкая Варвара Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
18.09.1914
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