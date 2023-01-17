Троицкий Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения12.04.1864
Дата смерти18.09.1914
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1864
Отец: Троицкий Федор Иванович
Рождение ребёнка
16.01.1885
Мать ребёнка: Троицкая Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
01.05.1889
Дочь: Покровская Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Троицкая Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
01.01.1891
Сын: Троицкий Василий Иванович
Мать ребёнка: Троицкая Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
12.07.1892
Сын: Троицкий Владимир Иванович
Мать ребёнка: Троицкая Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
24.11.1897
Дочь: Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Троицкая Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
13.01.1899
Дочь: Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Троицкая Варвара Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
18.09.1914