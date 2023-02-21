Троицкий Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1892
Дата смертиПосле 1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1892
Рождение ребёнка
29.11.1917
Дочь: Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Троицкая Ангелина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Троицкая Вера Владимировна
Мать ребёнка: Троицкая Ангелина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
После 1931