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Троицкий Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1892

Дата смерти

После 1931

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1892

Отец: Троицкий Иван Федорович

Мать: Троицкая Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
29.11.1917

Дочь: Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Троицкая Ангелина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Троицкая Вера Владимировна

Мать ребёнка: Троицкая Ангелина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Троицкая Ангелина Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
После 1931