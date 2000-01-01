Троицкая Ангелина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1917
Дочь: Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Троицкий Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Троицкая Вера Владимировна
Отец ребёнка: Троицкий Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно