Троицкая Ангелина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троицкая Ангелина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1917

Дочь: Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Троицкий Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Троицкая Вера Владимировна

Отец ребёнка: Троицкий Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троицкий Владимир Иванович

Смерть
Неизвестно
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