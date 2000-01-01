Троицкая (Чудецкая) Варвара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троицкая (Чудецкая) Варвара Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Чудецкий Николай Васильевич

Мать: Чудецкая Аполлинария Ивановна

Рождение ребёнка
16.01.1885

Сын: Троицкий Федор Иванович

Отец ребёнка: Троицкий Иван Федорович

Рождение ребёнка
01.05.1889

Дочь: Покровская Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Троицкий Иван Федорович

Рождение ребёнка
01.01.1891

Сын: Троицкий Василий Иванович

Отец ребёнка: Троицкий Иван Федорович

Рождение ребёнка
12.07.1892

Сын: Троицкий Владимир Иванович

Отец ребёнка: Троицкий Иван Федорович

Рождение ребёнка
24.11.1897

Дочь: Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Троицкий Иван Федорович

Рождение ребёнка
13.01.1899

Дочь: Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Троицкий Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троицкий Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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