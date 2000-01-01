Троицкая (Чудецкая) Варвара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Рождение ребёнка
16.01.1885
Отец ребёнка: Троицкий Иван Федорович
Рождение ребёнка
01.05.1889
Дочь: Покровская Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Троицкий Иван Федорович
Рождение ребёнка
01.01.1891
Сын: Троицкий Василий Иванович
Отец ребёнка: Троицкий Иван Федорович
Рождение ребёнка
12.07.1892
Сын: Троицкий Владимир Иванович
Отец ребёнка: Троицкий Иван Федорович
Рождение ребёнка
24.11.1897
Дочь: Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Троицкий Иван Федорович
Рождение ребёнка
13.01.1899
Дочь: Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Троицкий Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно