Чудецкий Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти1892
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Василий Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1851
Сын: Чудецкий Николай Николаевич
Мать ребёнка: Чудецкая Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
30.12.1852
Сын: Чудецкий Василий Николаевич
Мать ребёнка: Чудецкая Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
31.01.1855
Сын: Чудецкий Иоанн Николаевич
Мать ребёнка: Чудецкая Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Троицкая Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Чудецкая Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Чудецкий Александр Николаевич
Мать ребёнка: Чудецкая Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Чудецкая Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихановская Таисия Николаевна
Мать ребёнка: Чудецкая Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чудецкая Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Чудецкая Аполлинария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
псаломщик
Смерть
1892