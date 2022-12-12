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Чудецкий Николай Васильевич

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Место рождения

Порга, Пограничная волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

1824

Дата смерти

1892

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Василий Федорович

Мать: не указана

Порга, Пограничная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
09.03.1851

Сын: Чудецкий Николай Николаевич

Мать ребёнка: Чудецкая Аполлинария Ивановна

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.12.1852

Сын: Чудецкий Василий Николаевич

Мать ребёнка: Чудецкая Аполлинария Ивановна

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
31.01.1855

Сын: Чудецкий Иоанн Николаевич

Мать ребёнка: Чудецкая Аполлинария Ивановна

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Троицкая Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Чудецкая Аполлинария Ивановна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Чудецкий Александр Николаевич

Мать ребёнка: Чудецкая Аполлинария Ивановна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Чудецкий Иван Николаевич

Мать ребёнка: Чудецкая Аполлинария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихановская Таисия Николаевна

Мать ребёнка: Чудецкая Аполлинария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чудецкая Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Чудецкая Аполлинария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чудецкая Аполлинария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
псаломщик
Смерть
1892
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