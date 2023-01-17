Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Чудецкий Николай Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Чудецкий Флавиан Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
диакон
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно