Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Федорович

Василий Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Чудецкий Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Чудецкий Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Порга, Пограничная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1828

Сын: Чудецкий Флавиан Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
диакон
Место жительства
Неизвестно
Порга, Пограничная волость, Макарьевский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close