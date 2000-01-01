Чудецкий Флавиан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Василий Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Чудецкий Иван Флавианович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чудецкий Павел Флавианович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
псаломщик
Смерть
Неизвестно