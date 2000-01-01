Чудецкий Флавиан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудецкий Флавиан Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Василий Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Чудецкий Иван Флавианович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чудецкий Павел Флавианович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
псаломщик
Смерть
Неизвестно
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