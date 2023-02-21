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Чудецкий Иван Флавианович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Чудецкий Флавиан Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Либерова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Чудецкая Галина Никаноровна

Рождение ребёнка
20.08.1882

Сын: Чудецкий Рафаил Иванович

Мать ребёнка: Чудецкая Галина Никаноровна

Рождение ребёнка
20.07.1884

Дочь: Светлова Серафима Ивановна

Мать ребёнка: Чудецкая Галина Никаноровна

Рождение ребёнка
12.02.1892

Дочь: Чумакова Римма Ивановна

Мать ребёнка: Чудецкая Галина Никаноровна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Веселова Фаина Ивановна

Мать ребёнка: Чудецкая Галина Никаноровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чудецкая Галина Никаноровна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
Неизвестно
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