Чудецкий Иван Флавианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Чудецкий Флавиан Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Либерова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Чудецкая Галина Никаноровна
Рождение ребёнка
20.08.1882
Мать ребёнка: Чудецкая Галина Никаноровна
Рождение ребёнка
20.07.1884
Дочь: Светлова Серафима Ивановна
Мать ребёнка: Чудецкая Галина Никаноровна
Рождение ребёнка
12.02.1892
Дочь: Чумакова Римма Ивановна
Мать ребёнка: Чудецкая Галина Никаноровна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Веселова Фаина Ивановна
Мать ребёнка: Чудецкая Галина Никаноровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
Неизвестно