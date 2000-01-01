Чудецкая (Каллистова) Галина Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудецкая (Каллистова) Галина Никаноровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Либерова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Чудецкий Иван Флавианович

Рождение ребёнка
20.08.1882

Сын: Чудецкий Рафаил Иванович

Отец ребёнка: Чудецкий Иван Флавианович

Рождение ребёнка
20.07.1884

Дочь: Светлова Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Чудецкий Иван Флавианович

Рождение ребёнка
12.02.1892

Дочь: Чумакова Римма Ивановна

Отец ребёнка: Чудецкий Иван Флавианович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Веселова Фаина Ивановна

Отец ребёнка: Чудецкий Иван Флавианович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чудецкий Иван Флавианович

Смерть
Неизвестно
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