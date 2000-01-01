Чудецкая (Каллистова) Галина Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Либерова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Чудецкий Иван Флавианович
Рождение ребёнка
20.08.1882
Отец ребёнка: Чудецкий Иван Флавианович
Рождение ребёнка
20.07.1884
Дочь: Светлова Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Чудецкий Иван Флавианович
Рождение ребёнка
12.02.1892
Дочь: Чумакова Римма Ивановна
Отец ребёнка: Чудецкий Иван Флавианович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Веселова Фаина Ивановна
Отец ребёнка: Чудецкий Иван Флавианович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно