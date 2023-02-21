Чудецкий Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудецкий Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Чудецкий Николай Васильевич

Мать: Чудецкая Аполлинария Ивановна

Рождение ребёнка
23.01.1887

Сын: Чудецкий Алексей Иванович

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
14.08.1890

Сын: Чудецкий Николай Иванович

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
диакон
Смерть
Неизвестно
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