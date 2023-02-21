Чудецкий Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Рождение ребёнка
23.01.1887
Сын: Чудецкий Алексей Иванович
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
14.08.1890
Сын: Чудецкий Николай Иванович
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
диакон
Смерть
Неизвестно