Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1887
Сын: Чудецкий Алексей Иванович
Отец ребёнка: Чудецкий Иван Николаевич
Рождение ребёнка
14.08.1890
Сын: Чудецкий Николай Иванович
Отец ребёнка: Чудецкий Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно