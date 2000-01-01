Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1887

Сын: Чудецкий Алексей Иванович

Отец ребёнка: Чудецкий Иван Николаевич

Рождение ребёнка
14.08.1890

Сын: Чудецкий Николай Иванович

Отец ребёнка: Чудецкий Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чудецкий Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно
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