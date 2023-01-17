Высотский Василий Флегонтович
Место рождения
Дата рождения01.01.1855
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1855
Рождение ребёнка
28.12.1881
Сын: Высоцкий Николай Васильевич
Мать ребёнка: Высотская Пелагея (Полина) Александровна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Тюменева Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Высотская Пелагея (Полина) Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
подпоручик, железнодорожник
Место жительства
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область
Смерть
После 1897