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Высотский Василий Флегонтович

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Место рождения

Борщино, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

01.01.1855

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1855

Отец: Высотский Флегонт Васильевич

Мать: Высотская Мария Андреевна

Борщино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
28.12.1881

Сын: Высоцкий Николай Васильевич

Мать ребёнка: Высотская Пелагея (Полина) Александровна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Тюменева Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Высотская Пелагея (Полина) Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Высотская Пелагея (Полина) Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
подпоручик, железнодорожник
Место жительства
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область
Смерть
После 1897
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