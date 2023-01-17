Высотская (Иерусалимская) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высотская (Иерусалимская) Мария Андреевна

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Место рождения

Борщино, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

26.11.1898

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Иерусалимский Андрей Николаевич

Мать: Иерусалимская Дарья Ивановна

Борщино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Высотский Алексей Флегонтович

Отец ребёнка: Высотский Флегонт Васильевич

Борщино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Левитская Евстолия Флегонтовна

Отец ребёнка: Высотский Флегонт Васильевич

Борщино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Высотский Александр Флегонтович

Отец ребёнка: Высотский Флегонт Васильевич

Борщино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.01.1855

Сын: Высотский Василий Флегонтович

Отец ребёнка: Высотский Флегонт Васильевич

Борщино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Высотский Владимир Флегонтович

Отец ребёнка: Высотский Флегонт Васильевич

Борщино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Высотский Павел Флегонтович

Отец ребёнка: Высотский Флегонт Васильевич

Борщино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Высотский Флегонт Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Борщино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
26.11.1898
Борщино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Причина смерти: от старости
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