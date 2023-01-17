Высотская (Иерусалимская) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти26.11.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Рождение ребёнка
1841
Сын: Высотский Алексей Флегонтович
Отец ребёнка: Высотский Флегонт Васильевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Левитская Евстолия Флегонтовна
Отец ребёнка: Высотский Флегонт Васильевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Высотский Александр Флегонтович
Отец ребёнка: Высотский Флегонт Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1855
Сын: Высотский Василий Флегонтович
Отец ребёнка: Высотский Флегонт Васильевич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Высотский Владимир Флегонтович
Отец ребёнка: Высотский Флегонт Васильевич
Рождение ребёнка
1862
Сын: Высотский Павел Флегонтович
Отец ребёнка: Высотский Флегонт Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.11.1898
Причина смерти: от старости