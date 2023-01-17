Иерусалимская Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Иван Афанасьевич
Мать: Парасковия Семеновна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Высотская Мария Андреевна
Отец ребёнка: Иерусалимский Андрей Николаевич
Борщино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Качаловская Клеопатра Андреевна
Отец ребёнка: Иерусалимский Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иерусалимская Анфиса Андреевна
Отец ребёнка: Иерусалимский Андрей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно