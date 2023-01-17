Иерусалимская Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иерусалимская Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Иван Афанасьевич

Мать: Парасковия Семеновна

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Высотская Мария Андреевна

Отец ребёнка: Иерусалимский Андрей Николаевич

Борщино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Качаловская Клеопатра Андреевна

Отец ребёнка: Иерусалимский Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иерусалимская Анфиса Андреевна

Отец ребёнка: Иерусалимский Андрей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иерусалимский Андрей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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