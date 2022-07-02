Парасковия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парасковия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Афанасьевич

Работа или профессия
Неизвестно
жена церковнослужителя
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Иерусалимская Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
1809

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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