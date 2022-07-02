Парасковия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Афанасьевич
Работа или профессия
Неизвестно
жена церковнослужителя
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Иерусалимская Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1809
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Афанасьевич
Смерть
Неизвестно