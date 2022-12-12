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Иерусалимский Андрей Николаевич

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Место рождения

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

28.05.1828

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Николай Васильевич

Мать: не указана

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Высотская Мария Андреевна

Мать ребёнка: Иерусалимская Дарья Ивановна

Борщино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Качаловская Клеопатра Андреевна

Мать ребёнка: Иерусалимская Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иерусалимская Анфиса Андреевна

Мать ребёнка: Иерусалимская Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иерусалимская Дарья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Борщино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
28.05.1828
Борщино, Костромской муниципальный район, Костромская область
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