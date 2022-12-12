Иерусалимский Андрей Николаевич
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти28.05.1828
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Николай Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Высотская Мария Андреевна
Мать ребёнка: Иерусалимская Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Качаловская Клеопатра Андреевна
Мать ребёнка: Иерусалимская Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иерусалимская Анфиса Андреевна
Мать ребёнка: Иерусалимская Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.05.1828