Иван Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Афанасьевич

Иван Афанасьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Около 1809

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Афанасий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Иерусалимская Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Парасковия Семеновна

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Парасковия Семеновна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Парасковия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парасковия Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Место жительства
Неизвестно
Борщино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
Около 1809
Борщино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close