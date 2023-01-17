Иван Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиОколо 1809
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Афанасий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Иерусалимская Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Парасковия Семеновна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Парасковия Семеновна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Парасковия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парасковия Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1809