Высотский Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения02.05.1871
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1871
Рождение ребёнка
1898
Сын: Высотский Михаил Иванович
Мать ребёнка: Высотская Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
02.04.1900
Сын: Высотский Александр Иванович
Мать ребёнка: Высотская Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
22.11.1902
Сын: Высотский Николай Иванович
Мать ребёнка: Высотская Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
28.06.1904
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Высотская Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
17.05.1906
Дочь: Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Высотская Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
09.03.1908
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Высотская Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
20.05.1909
Сын: Высотский Сергей Иванович
Мать ребёнка: Высотская Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
09.11.1911
Дочь: Евстолия Ивановна
Мать ребёнка: Высотская Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
14.06.1913
Дочь: Олимпиада Ивановна
Мать ребёнка: Высотская Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
диакон
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1917