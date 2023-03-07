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Высотский Иван Михайлович

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Место рождения

Кузьмино, Оделевская волость, Нерехтский уезд

Дата рождения

02.05.1871

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1871

Отец: Высотский Михаил Васильевич

Мать: Высотская Анна Яковлевна

Кузьмино, Оделевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
1898

Сын: Высотский Михаил Иванович

Мать ребёнка: Высотская Ольга Николаевна

Никольское, Ногинская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
02.04.1900

Сын: Высотский Александр Иванович

Мать ребёнка: Высотская Ольга Николаевна

Никольское, Ногинская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1902

Сын: Высотский Николай Иванович

Мать ребёнка: Высотская Ольга Николаевна

Никольское, Ногинская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1904

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Высотская Ольга Николаевна

Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
17.05.1906

Дочь: Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Высотская Ольга Николаевна

Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.03.1908

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Высотская Ольга Николаевна

Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
20.05.1909

Сын: Высотский Сергей Иванович

Мать ребёнка: Высотская Ольга Николаевна

Пятница-Высоково, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.11.1911

Дочь: Евстолия Ивановна

Мать ребёнка: Высотская Ольга Николаевна

Пятница-Высоково, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.06.1913

Дочь: Олимпиада Ивановна

Мать ребёнка: Высотская Ольга Николаевна

Пятница-Высоково, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Высотская Ольга Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
диакон
Место жительства
Неизвестно
Пятница-Высоково, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
После 1917
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