Высотская (Раевская) Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти17.06.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Высотский Михаил Иванович
Отец ребёнка: Высотский Иван Михайлович
Рождение ребёнка
02.04.1900
Сын: Высотский Александр Иванович
Отец ребёнка: Высотский Иван Михайлович
Рождение ребёнка
22.11.1902
Сын: Высотский Николай Иванович
Отец ребёнка: Высотский Иван Михайлович
Рождение ребёнка
28.06.1904
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Высотский Иван Михайлович
Рождение ребёнка
17.05.1906
Дочь: Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Высотский Иван Михайлович
Рождение ребёнка
09.03.1908
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Высотский Иван Михайлович
Рождение ребёнка
20.05.1909
Сын: Высотский Сергей Иванович
Отец ребёнка: Высотский Иван Михайлович
Рождение ребёнка
09.11.1911
Дочь: Евстолия Ивановна
Отец ребёнка: Высотский Иван Михайлович
Рождение ребёнка
14.06.1913
Дочь: Олимпиада Ивановна
Отец ребёнка: Высотский Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.06.1913
Причина смерти: от родильной горячки