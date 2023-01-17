Высотская (Раевская) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высотская (Раевская) Ольга Николаевна

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Место рождения

Никольское, Ногинская волость, Нерехтский уезд

Дата рождения

1874

Дата смерти

17.06.1913

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Ногинская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
1898

Сын: Высотский Михаил Иванович

Отец ребёнка: Высотский Иван Михайлович

Никольское, Ногинская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
02.04.1900

Сын: Высотский Александр Иванович

Отец ребёнка: Высотский Иван Михайлович

Никольское, Ногинская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1902

Сын: Высотский Николай Иванович

Отец ребёнка: Высотский Иван Михайлович

Никольское, Ногинская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1904

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Высотский Иван Михайлович

Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
17.05.1906

Дочь: Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Высотский Иван Михайлович

Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.03.1908

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Высотский Иван Михайлович

Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
20.05.1909

Сын: Высотский Сергей Иванович

Отец ребёнка: Высотский Иван Михайлович

Пятница-Высоково, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.11.1911

Дочь: Евстолия Ивановна

Отец ребёнка: Высотский Иван Михайлович

Пятница-Высоково, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.06.1913

Дочь: Олимпиада Ивановна

Отец ребёнка: Высотский Иван Михайлович

Пятница-Высоково, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Высотский Иван Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Пятница-Высоково, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
17.06.1913
Пятница-Высоково, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Причина смерти: от родильной горячки
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