город Плес, город Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Плес

Приволжский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Города
16ПЛЕС. Заштатный (1-го стана Нерехотского уезда).На прав. бер. р. Волги, при устьи рч. Шехонки.1395435511281290Церквей православных 9. Начальное народное училище. Почтовая станция. Базары раз в неделю. Ярмарок 2. Пристань. Фабрик бумаготкацких 3. Завод химический.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Приволжский район
796905Плесгород57°27'41°31'O-37-096

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Плесское городское поселение
24620104001г Плесгород
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