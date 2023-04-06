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Высотский Николай Иванович

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Место рождения

Никольское, Ногинская волость, Нерехтский уезд

Дата рождения

22.11.1902

Дата смерти

25.05.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1902

Отец: Высотский Иван Михайлович

Мать: Высотская Ольга Николаевна

Никольское, Ногинская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1923

Сын: Высотский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Высотская Елена Николаевна

Рождение ребёнка
27.02.1927

Сын: Высотский Борис Николаевич

Мать ребёнка: Высотская Елена Николаевна

Рождение ребёнка
?.08.1929

Дочь: Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Высотская Елена Николаевна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Полозова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Высотская Елена Николаевна

Рождение ребёнка
25.04.1935

Сын: Высотский Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Высотская Елена Николаевна

Рождение ребёнка
05.11.1938

Сын: Высотский Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Высотская Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Высотская Елена Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
диакон, учитель
Смерть
25.05.1965
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