Высотский Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения22.11.1902
Дата смерти25.05.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1902
Рождение ребёнка
30.08.1923
Сын: Высотский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Высотская Елена Николаевна
Рождение ребёнка
27.02.1927
Сын: Высотский Борис Николаевич
Мать ребёнка: Высотская Елена Николаевна
Рождение ребёнка
?.08.1929
Дочь: Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Высотская Елена Николаевна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Полозова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Высотская Елена Николаевна
Рождение ребёнка
25.04.1935
Сын: Высотский Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Высотская Елена Николаевна
Рождение ребёнка
05.11.1938
Сын: Высотский Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Высотская Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
диакон, учитель
Смерть
25.05.1965