Высотская (Казанская) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1923
Сын: Высотский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Высотский Николай Иванович
Рождение ребёнка
27.02.1927
Сын: Высотский Борис Николаевич
Отец ребёнка: Высотский Николай Иванович
Рождение ребёнка
?.08.1929
Дочь: Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Высотский Николай Иванович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Полозова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Высотский Николай Иванович
Рождение ребёнка
25.04.1935
Сын: Высотский Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Высотский Николай Иванович
Рождение ребёнка
05.11.1938
Сын: Высотский Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Высотский Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Место жительства
Неизвестно
Козловы горы, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно