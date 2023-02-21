Высотская (Казанская) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высотская (Казанская) Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1923

Сын: Высотский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Высотский Николай Иванович

Рождение ребёнка
27.02.1927

Сын: Высотский Борис Николаевич

Отец ребёнка: Высотский Николай Иванович

Рождение ребёнка
?.08.1929

Дочь: Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Высотский Николай Иванович

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Полозова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Высотский Николай Иванович

Рождение ребёнка
25.04.1935

Сын: Высотский Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Высотский Николай Иванович

Рождение ребёнка
05.11.1938

Сын: Высотский Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Высотский Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Высотский Николай Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Место жительства
Неизвестно
Козловы горы, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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