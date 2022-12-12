Высотский Борис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высотский Борис Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1927

Дата смерти

03.05.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1927

Отец: Высотский Николай Иванович

Мать: Высотская Елена Николаевна

Рождение ребёнка
13.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Высотская Мария Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Высотская Мария Константиновна

Работа или профессия
Неизвестно
железнодорожник
Место жительства
Неизвестно
Буй, город Буй, Костромская область
Смерть
03.05.1989
Буй, город Буй, Костромская область
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