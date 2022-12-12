Высотский Борис Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1927
Дата смерти03.05.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1927
Рождение ребёнка
13.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Высотская Мария Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
железнодорожник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.05.1989