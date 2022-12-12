Высотский Евгений Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1938
Дата смерти30.01.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1938
Рождение ребёнка
11.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
зам. начальника милиции
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.01.1987