Высотский Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высотский Евгений Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1938

Дата смерти

30.01.1987

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1938

Отец: Высотский Николай Иванович

Мать: Высотская Елена Николаевна

Рождение ребёнка
11.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
зам. начальника милиции
Место жительства
Неизвестно
Козловы горы, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
30.01.1987
Козловы горы, Костромской муниципальный район, Костромская область
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