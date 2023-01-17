Высотский Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения23.12.1874
Дата смерти24.09.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1874
Рождение ребёнка
04.07.1899
Сын: Высотский Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Высотская Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Высотская Зинаида Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.09.1913