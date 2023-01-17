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Высотский Василий Михайлович

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Место рождения

Кузьмино, Оделевская волость, Нерехтский уезд

Дата рождения

23.12.1874

Дата смерти

24.09.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1874

Отец: Высотский Михаил Васильевич

Мать: Высотская Анна Яковлевна

Кузьмино, Оделевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
04.07.1899

Сын: Высотский Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Высотская Зинаида Николаевна

Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Высотская Зинаида Николаевна

Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Высотская Зинаида Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
24.09.1913
Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
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