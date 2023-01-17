Высотская (Лаговская) Зинаида Николаевна
Место рождения
Дата рождения26.05.1875
Дата смертиПосле 1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1875
Рождение ребёнка
04.07.1899
Сын: Высотский Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Высотский Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Высотский Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1919