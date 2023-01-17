Высотская (Лаговская) Зинаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высотская (Лаговская) Зинаида Николаевна

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Место рождения

Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

26.05.1875

Дата смерти

После 1919

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1875

Отец: Лаговский Николай Александрович

Мать: Лаговская Елизавета Иоанновна

Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
04.07.1899

Сын: Высотский Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Высотский Василий Михайлович

Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Высотский Василий Михайлович

Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Высотский Василий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
После 1919
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