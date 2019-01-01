Название селения Положение Железная дорога, шоссе, торговая дорога Вёрст до уездного города Дворов (на 1907 год) Душ обоего пола (на 1907 год) Мужчин (на 1897 год) Женщин (на 1897 год) Обоего пола (на 1897 год) Фабрики, заводы и прочие промышленные заведения Преобладающий промысел (кроме земледелия)

Георгиевское ш. пруды Плс. Яков. 49 24 100 27 47 74 — По волости мужчины-промышленники составляют 39,73% всего населения от 8 до 60 лет; % фабричных- мужчин к населению в том же возрасте — 22,31 (73,67% всех промышленников).