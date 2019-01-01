село Георгиевское, село Георгиевское, Приволжский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Георгиевское

Приволжский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Красинская волость
259. Егорьевское, село бывшее владельческое, дворов 12, жителей 80, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Приволжский район
590253Георгиевскоесело57°23'41°21'O-37-095

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Чат по генеалогии Ивановской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Новское сельское поселение
24620434106с Георгиевскоесело

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Нерехтский уезд, Красинская волость
Георгиевское ш.прудыПлс. Яков.4924100274774По волости мужчины-промышленники составляют 39,73% всего населения от 8 до 60 лет; % фабричных- мужчин к населению в том же возрасте — 22,31 (73,67% всех промышленников).

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Нерехотской уезд
8587Егорьевское, с.при колодцах.4810163636Церковь православная.
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