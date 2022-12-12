Лаговский Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения29.02.1836
Дата смерти29.06.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1836
Место жительства
С 1859 по 1860
Буяково, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1860 по 1916
Рождение ребёнка
21.09.1861
Сын: Лаговский Сергий Николаевич
Мать ребёнка: Лаговская Елизавета Иоанновна
Рождение ребёнка
27.05.1867
Дочь: Троицкая Анна Николаевна
Мать ребёнка: Лаговская Елизавета Иоанновна
Рождение ребёнка
07.04.1871
Дочь: Лаговская Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Лаговская Елизавета Иоанновна
Рождение ребёнка
26.05.1875
Дочь: Высотская Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Лаговская Елизавета Иоанновна
Рождение ребёнка
25.08.1879
Сын: Лаговский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Лаговская Елизавета Иоанновна
Рождение ребёнка
28.06.1881
Дочь: Лаговская Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Лаговская Елизавета Иоанновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
протоиерей
Смерть
29.06.1916