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Лаговский Николай Александрович

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Место рождения

Вичуга, Вичуга, Ивановская область

Дата рождения

29.02.1836

Дата смерти

29.06.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1836

Отец: Лаговский Александр Михайлович

Мать: Лаговская Дария Львовна

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Место жительства
С 1859 по 1860
Буяково, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1860 по 1916
Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
21.09.1861

Сын: Лаговский Сергий Николаевич

Мать ребёнка: Лаговская Елизавета Иоанновна

Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
27.05.1867

Дочь: Троицкая Анна Николаевна

Мать ребёнка: Лаговская Елизавета Иоанновна

Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.04.1871

Дочь: Лаговская Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Лаговская Елизавета Иоанновна

Рождение ребёнка
26.05.1875

Дочь: Высотская Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Лаговская Елизавета Иоанновна

Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
25.08.1879

Сын: Лаговский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Лаговская Елизавета Иоанновна

Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
28.06.1881

Дочь: Лаговская Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Лаговская Елизавета Иоанновна

Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаговская Елизавета Иоанновна

Работа или профессия
Неизвестно
протоиерей
Смерть
29.06.1916
Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
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