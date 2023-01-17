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Лаговская Дария Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

19.05.1862

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Лаговский Федор Александрович

Отец ребёнка: Лаговский Александр Михайлович

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Лаговский Михаил Александрович

Отец ребёнка: Лаговский Александр Михайлович

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Лаговский Иван Александрович

Отец ребёнка: Лаговский Александр Михайлович

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.02.1836

Сын: Лаговский Николай Александрович

Отец ребёнка: Лаговский Александр Михайлович

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаговский Александр Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Смерть
19.05.1862
Вичуга, Вичуга, Ивановская область
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