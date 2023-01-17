Лаговская Дария Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти19.05.1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Лаговский Федор Александрович
Отец ребёнка: Лаговский Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Лаговский Михаил Александрович
Отец ребёнка: Лаговский Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Лаговский Иван Александрович
Отец ребёнка: Лаговский Александр Михайлович
Рождение ребёнка
29.02.1836
Сын: Лаговский Николай Александрович
Отец ребёнка: Лаговский Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.05.1862