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Лаговский Михаил Александрович

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Место рождения

Вичуга, Вичуга, Ивановская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Около 1875

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Лаговский Александр Михайлович

Мать: Лаговская Дария Львовна

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ширяева Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Лаговская Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
13.12.1852

Сын: Лаговский Василий Михайлович

Мать ребёнка: Лаговская Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
25.12.1862 ст.

Сын: Лаговский Николай Михайлович

Мать ребёнка: Лаговская Елизавета Андреевна

Троицкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Орнатская Анна Михайловна

Мать ребёнка: Лаговская Елизавета Андреевна

Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаговская Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаговский Александр Михайлович

Мать ребёнка: Лаговская Елизавета Андреевна

Смерть
Около 1875
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