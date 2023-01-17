Лаговский Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиОколо 1875
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ширяева Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Лаговская Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
13.12.1852
Сын: Лаговский Василий Михайлович
Мать ребёнка: Лаговская Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
25.12.1862 ст.
Сын: Лаговский Николай Михайлович
Мать ребёнка: Лаговская Елизавета Андреевна
Троицкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Орнатская Анна Михайловна
Мать ребёнка: Лаговская Елизавета Андреевна
Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаговский Александр Михайлович
Мать ребёнка: Лаговская Елизавета Андреевна
Смерть
Около 1875