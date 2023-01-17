Лаговская Елизавета Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаговская Елизавета Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ширяева Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Лаговский Михаил Александрович

Рождение ребёнка
13.12.1852

Сын: Лаговский Василий Михайлович

Отец ребёнка: Лаговский Михаил Александрович

Рождение ребёнка
25.12.1862 ст.

Сын: Лаговский Николай Михайлович

Отец ребёнка: Лаговский Михаил Александрович

Троицкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Орнатская Анна Михайловна

Отец ребёнка: Лаговский Михаил Александрович

Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаговский Александр Михайлович

Отец ребёнка: Лаговский Михаил Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаговский Михаил Александрович

Смерть
Неизвестно
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