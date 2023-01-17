Лаговская Елизавета Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ширяева Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Лаговский Михаил Александрович
Рождение ребёнка
13.12.1852
Сын: Лаговский Василий Михайлович
Отец ребёнка: Лаговский Михаил Александрович
Рождение ребёнка
25.12.1862 ст.
Сын: Лаговский Николай Михайлович
Отец ребёнка: Лаговский Михаил Александрович
Троицкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Орнатская Анна Михайловна
Отец ребёнка: Лаговский Михаил Александрович
Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаговский Александр Михайлович
Отец ребёнка: Лаговский Михаил Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно