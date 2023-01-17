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Лаговский Александр Михайлович

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Место рождения

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

11.04.1862

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Михаил Стефанович

Мать: Марфа Андреевна

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Лаговский Федор Александрович

Мать ребёнка: Лаговская Дария Львовна

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Лаговский Михаил Александрович

Мать ребёнка: Лаговская Дария Львовна

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Лаговский Иван Александрович

Мать ребёнка: Лаговская Дария Львовна

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.02.1836

Сын: Лаговский Николай Александрович

Мать ребёнка: Лаговская Дария Львовна

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаговская Дария Львовна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Смерть
11.04.1862
Вичуга, Вичуга, Ивановская область
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