Лаговский Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смерти11.04.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Михаил Стефанович
Мать: Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Лаговский Федор Александрович
Мать ребёнка: Лаговская Дария Львовна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Лаговский Михаил Александрович
Мать ребёнка: Лаговская Дария Львовна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Лаговский Иван Александрович
Мать ребёнка: Лаговская Дария Львовна
Рождение ребёнка
29.02.1836
Сын: Лаговский Николай Александрович
Мать ребёнка: Лаговская Дария Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лаговская Дария Львовна
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.04.1862