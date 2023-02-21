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Михаил Стефанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

После 1822

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Лаговский Александр Михайлович

Мать ребёнка: Марфа Андреевна

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Лаговский Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Марфа Андреевна

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Марья Михайловна

Мать ребёнка: Марфа Андреевна

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Лаговский Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Марфа Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Место жительства
Неизвестно
Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1822
Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
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