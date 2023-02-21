Михаил Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиПосле 1822
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Лаговский Александр Михайлович
Мать ребёнка: Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Лаговский Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Марья Михайловна
Мать ребёнка: Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Лаговский Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Марфа Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1822