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Лаговский Евгений Михайлович

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Место рождения

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

13.11.1872

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Михаил Стефанович

Мать: Марфа Андреевна

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.01.1832

Сын: Лаговский Иван (Иероним) Евгеньевич

Мать ребёнка: Лаговская Александра Андреевна

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаговская Александра Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
священник, краевед
Место жительства
Неизвестно
Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
13.11.1872
Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от преклонности лет
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