Лаговский Евгений Михайлович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти13.11.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Михаил Стефанович
Мать: Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
22.01.1832
Сын: Лаговский Иван (Иероним) Евгеньевич
Мать ребёнка: Лаговская Александра Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник, краевед
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.11.1872
Причина смерти: от преклонности лет