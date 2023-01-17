Лаговская (Мельникова) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаговская (Мельникова) Александра Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1832

Сын: Лаговский Иван (Иероним) Евгеньевич

Отец ребёнка: Лаговский Евгений Михайлович

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаговский Евгений Михайлович

Смерть
Неизвестно
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