Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

После 1815

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Лаговский Александр Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Стефанович

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Лаговский Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Стефанович

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Марья Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Стефанович

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Лаговский Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Стефанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Стефанович

Место жительства
Неизвестно
Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1815
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