Марфа Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиПосле 1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Лаговский Александр Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Стефанович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Лаговский Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Стефанович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Марья Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Стефанович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Лаговский Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Стефанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1815