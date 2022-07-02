Лаговский Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти15.05.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1860
Сын: Лаговский Сергей Иванович
Мать ребёнка: Лаговская Елизавета Константиновна
Рождение ребёнка
23.06.1861
Дочь: Бенедиктова (Лаговская) Серафима Ивановна
Мать ребёнка: Лаговская Елизавета Константиновна
Рождение ребёнка
16.02.1863
Дочь: Голубинская (Лаговская) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Лаговская Елизавета Константиновна
Рождение ребёнка
16.06.1864
Дочь: (Лаговская) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Лаговская Елизавета Константиновна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Лаговский Аркадий Иванович
Мать ребёнка: Лаговская Елизавета Константиновна
Хреново, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Афонская (Лаговская) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Лаговская Елизавета Константиновна
Смерть
15.05.1902