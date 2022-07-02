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Лаговский Иван Александрович

Место рождения

Вичуга, Вичуга, Ивановская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

15.05.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Лаговский Александр Михайлович

Мать: Лаговская Дария Львовна

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаговская Елизавета Константиновна

Рождение ребёнка
12.02.1860

Сын: Лаговский Сергей Иванович

Мать ребёнка: Лаговская Елизавета Константиновна

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
23.06.1861

Дочь: Бенедиктова (Лаговская) Серафима Ивановна

Мать ребёнка: Лаговская Елизавета Константиновна

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.02.1863

Дочь: Голубинская (Лаговская) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Лаговская Елизавета Константиновна

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.06.1864

Дочь: (Лаговская) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Лаговская Елизавета Константиновна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Лаговский Аркадий Иванович

Мать ребёнка: Лаговская Елизавета Константиновна

Хреново, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Афонская (Лаговская) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Лаговская Елизавета Константиновна

Смерть
15.05.1902

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