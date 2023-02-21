Лаговская Елизавета Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаговская Елизавета Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1860

Сын: Лаговский Сергей Иванович

Отец ребёнка: Лаговский Иван Александрович

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
23.06.1861

Дочь: Бенедиктова Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Лаговский Иван Александрович

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.02.1863

Дочь: Голубинская Александра Ивановна

Отец ребёнка: Лаговский Иван Александрович

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.06.1864

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Лаговский Иван Александрович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Лаговский Аркадий Иванович

Отец ребёнка: Лаговский Иван Александрович

Хреново, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Афонская Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Лаговский Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаговский Иван Александрович

Смерть
Неизвестно
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