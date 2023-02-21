Лаговская Елизавета Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1860
Сын: Лаговский Сергей Иванович
Отец ребёнка: Лаговский Иван Александрович
Рождение ребёнка
23.06.1861
Дочь: Бенедиктова Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Лаговский Иван Александрович
Рождение ребёнка
16.02.1863
Дочь: Голубинская Александра Ивановна
Отец ребёнка: Лаговский Иван Александрович
Рождение ребёнка
16.06.1864
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Лаговский Иван Александрович
Рождение ребёнка
1866
Сын: Лаговский Аркадий Иванович
Отец ребёнка: Лаговский Иван Александрович
Хреново, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Афонская Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Лаговский Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно