Лаговская Елизавета Иоанновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти15.11.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1861
Сын: Лаговский Сергий Николаевич
Отец ребёнка: Лаговский Николай Александрович
Рождение ребёнка
27.05.1867
Дочь: Троицкая Анна Николаевна
Отец ребёнка: Лаговский Николай Александрович
Рождение ребёнка
07.04.1871
Дочь: Лаговская Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Лаговский Николай Александрович
Рождение ребёнка
26.05.1875
Дочь: Высотская Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Лаговский Николай Александрович
Рождение ребёнка
25.08.1879
Сын: Лаговский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Лаговский Николай Александрович
Рождение ребёнка
28.06.1881
Дочь: Лаговская Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Лаговский Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.11.1917