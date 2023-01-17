Лаговская Елизавета Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаговская Елизавета Иоанновна

Лаговская Елизавета Иоанновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

15.11.1917

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1861

Сын: Лаговский Сергий Николаевич

Отец ребёнка: Лаговский Николай Александрович

Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
27.05.1867

Дочь: Троицкая Анна Николаевна

Отец ребёнка: Лаговский Николай Александрович

Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.04.1871

Дочь: Лаговская Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Лаговский Николай Александрович

Рождение ребёнка
26.05.1875

Дочь: Высотская Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Лаговский Николай Александрович

Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
25.08.1879

Сын: Лаговский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Лаговский Николай Александрович

Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
28.06.1881

Дочь: Лаговская Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Лаговский Николай Александрович

Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаговский Николай Александрович

Место жительства
Неизвестно
Плес, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
15.11.1917
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